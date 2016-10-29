Акция по легализации курения конопли в Киеве прошла со схватками

"Сегодня на площади Михайловской, согласно заявкам Киевской городской государственной администрации, должны были состояться две акции. В результате между участниками возник конфликт, который перерос в потасовку. В ситуацию сразу вмешались патрульные полицейские, а затем предотвратили драку", - говорится в сообщении.

По данным полиции, трех активных участников события, а также мужчину, у которого обнаружили пиротехническую продукцию (петарды, дымовые шашки и муляж гранаты), доставили в Шевченковское управленио полиции. Правоохранители установили, кто эти люди, и взяли у них объяснения. После этого их отпустили.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления милиции. Проводится проверка.

Добавим, в субботу в Киеве на Михайловской площади была запланирована акция по легализации легких наркотиков.