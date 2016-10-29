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Акція щодо легалізації куріння коноплі у Києві пройшла з сутичками

Акція щодо легалізації куріння коноплі у Києві пройшла з сутичками

Київ • УНН

 • 13722 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Михайлівській площі у Києві виник інцидент між учасниками двох акцій, правоохоронці втрутилися у ситуацію та не допустили масової бійки, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні на площі Михайлівській, відповідно до заявок Київської міської державної адміністрації, мали відбутися дві акції. У результаті між учасниками виник конфлікт, який переріс у штовханину. У ситуацію відразу втрутилися патрульні поліцейські, а відтак попередили бійку", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, трьох активних учасників події, а також чоловіка, у якого виявили піротехнічну продукцію (петарди, димові шашки та муляж гранати), доставили до Шевченківського управління поліції. Правоохоронці встановили, хто ці люди, та відібрали у них пояснення. Після цього їх відпустили.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Проводиться перевірка.

Додамо, у суботу в Києві на Михайлівській площі було заплановано акцію щодо легалізації легких наркотиків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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