Акция протеста началась в Минске, задержаны уже более 10 человек

Как пишет издание, сразу после начала акции на Кастричницький площади в Минске начались задержания.

Працягваюцца затрыманьни на Кастрычницкай, начальников менскай милицыи Балаба назирае. Затрыманы таксама стрымэр Раман Пратасевич pic.twitter.com/7bOdDq9yKG

Сейчас, по неофициальной информации, задержаны уже несколько десятков человек. Среди задержанных также и стример Роман Протасевич.

Зноў хапун каля Цэнтральнага. Взяли не мене за 5 чалавек и зьехали # пратэсты pic.twitter.com/ZGMf6dk8ni

Также правоохранители начали оттеснять людей с площади к метро.

СМИ также отмечает, что правоохранители задерживают даже тех, кто просто идет по улице.

Гэтак бяруць Паўла Белавуса с "Будзьма" и дзяўчыну. Ишли мима. pic.twitter.com/FdHOym9Hn3

Как сообщал УНН, Белорусская оппозиция 26 марта решила провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня Воли в субботу.

Напомним, силовики препятствовали сбора участников "Марша рассерженных белорусов" в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.

День Воли посвященный 99-летию образования Белорусской народной республики. Приурочены к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о «тунеядство».

Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.