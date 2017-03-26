Акція протесту розпочалась у Мінську, затримано уже більше 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Мітинг проти затримання активістів розпочався у Мінську, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, одразу після початку акції на Кастричницькій площі у Мінську почались затримання.
Працягваюцца затрыманьні на Кастрычніцкай, начальнік менскай міліцыі Балаба назірае. Затрыманы таксама стрымэр Раман Пратасевіч pic.twitter.com/7bOdDq9yKG— Радыё Свабода (@svaboda) 26 березня 2017 р.
Наразі, за неофіційною інформацією, затримано уже кілька десятків осіб. Серед затриманих є також і стрімер Роман Протасевич.
Зноў хапун каля Цэнтральнага. Узялі не меней за 5 чалавек і з'ехалі#пратэсты pic.twitter.com/ZGMf6dk8ni— Радыё Свабода (@svaboda) 26 березня 2017 р.
Також правоохоронці почали відтісняти людей із площі до метро.
ЗМІ також відзначає, що правоохоронці затримують навіть тих, хто просто іде вулицею.
Гэтак бяруць Паўла Белавуса з "Будзьма" і дзяўчыну. Ішлі міма. pic.twitter.com/FdHOym9Hn3— Жывая Свабода (@svabodalive) 26 березня 2017 р.
Як повідомляв УНН, Білоруська опозиція 26 березня вирішила провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня Волі у суботу.
Нагадаємо, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
День Волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Також нагадаємо, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.