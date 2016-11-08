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15 марта, 19:03 • 112006 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157405 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 109790 просмотра

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Акция поддержки политзаключенных прошла на Майдане Независимости в Киеве

Акция поддержки политзаключенных прошла на Майдане Независимости в Киеве

Киев • УНН

 • 10031 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. На столичном Майдане Независимости состоялась акция под лозунгом "Поддержим политических заключенных вместе!", передает корреспондент УНН.

Участники акции держали в руках листки бумаги с именами политических заключенных, которые сейчас находятся в плену в Крыму или в РФ. Активисты также призвали украинцев поддержать заключенных.

"Письма - это практически все, что есть у политзаключенных, это единственная возможность им знать, что они не брошены и не забыты. Сейчас есть возможность практически за две минуты отправить электронное письмо, и это будет для каждого из них настоящей помощью, настоящей поддержкой, и для всех нас это будет актом единства ", - сказал Геннадий Афанасьев.

Напоминаем, что недавно бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев назвал отказ РФ в экстрадиции незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова "произволом путинского террористического режима" .

На конце акции участники выпустили цветные шарики в воздух, что символизировало скорейшее освобождения узников из плена.

Украинские Национальные Новости

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