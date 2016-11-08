Акция поддержки политзаключенных прошла на Майдане Независимости в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На столичном Майдане Независимости состоялась акция под лозунгом "Поддержим политических заключенных вместе!", передает корреспондент УНН.
Участники акции держали в руках листки бумаги с именами политических заключенных, которые сейчас находятся в плену в Крыму или в РФ. Активисты также призвали украинцев поддержать заключенных.
"Письма - это практически все, что есть у политзаключенных, это единственная возможность им знать, что они не брошены и не забыты. Сейчас есть возможность практически за две минуты отправить электронное письмо, и это будет для каждого из них настоящей помощью, настоящей поддержкой, и для всех нас это будет актом единства ", - сказал Геннадий Афанасьев.
Напоминаем, что недавно бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев назвал отказ РФ в экстрадиции незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова "произволом путинского террористического режима" .
На конце акции участники выпустили цветные шарики в воздух, что символизировало скорейшее освобождения узников из плена.