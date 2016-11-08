Акція підтримки політв'язнів відбулась на Майдані Незалежності у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На столичному Майдані Незалежності відбулася акція під гаслом "Підтримаймо політичних в'язнів разом!", передає кореспондент УНН.
Учасники акції тримали в руках листки паперу з іменами політичних в’язнів, які зараз перебувають у полоні в Криму чи в РФ. Активісти також закликали українців підтримати ув'язнених.
"Листи - це практично все, що є у політв’язнів, це єдина можливість їм знати, що вони не покинуті і не забуті. Зараз є можливість практично за дві хвилини відправити електронного листа, і це буде для кожного з них справжньою допомогою, справжньою підтримкою, і для всіх нас це буде актом єдності", - сказав Геннадій Афанасьєв.
Нагадуємо, що нещодавно колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв назвав відмову РФ в екстрадиції незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова "свавіллям путінського терористичного режиму".
Накінці акції учасники випустили кольорові кульки в повітря, що символізувало якнайскоріше звільнення в’язнів з полону.