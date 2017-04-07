Акция "Марафон памяти" началась в Одессе

Мероприятие посвящено третьей годовщине проведения антитеррористической операции на востоке страны.

К марафону присоединились одесситы, а также военнослужащие, которые принесли фото своих собратьев, погибших в АТО.

“Сегодня я принес фото друга моего сына. Он ушел на фронт добровольцем и погиб, защищая Украину, не дождавшись одного дня до момента, когда их приравняли к военнослужащим АТО”, — рассказал одессит О.Майоров.

Напомним, 1 апреля у памятника Дюку одесситы почтили память тех, кто отдал свою жизнь в войне против России, защищая Украину.