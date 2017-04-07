Акция "Марафон памяти" началась в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня у закладного камня памятника воинам АТО состоялась акция "Марафон памяти". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Мероприятие посвящено третьей годовщине проведения антитеррористической операции на востоке страны.
К марафону присоединились одесситы, а также военнослужащие, которые принесли фото своих собратьев, погибших в АТО.
“Сегодня я принес фото друга моего сына. Он ушел на фронт добровольцем и погиб, защищая Украину, не дождавшись одного дня до момента, когда их приравняли к военнослужащим АТО”, — рассказал одессит О.Майоров.
Напомним, 1 апреля у памятника Дюку одесситы почтили память тех, кто отдал свою жизнь в войне против России, защищая Украину.