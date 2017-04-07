Акція “Марафон пам’яті” розпочалася в Одесі

Захід присвячено третій річниці проведення антитерористичної операції на сході країни.

До марафону долучилися одесити, а також військовослужбовці,які принесли фото своїх побратимів, що загинули.

“Сьогодні я приніс фото друга мого сина. Він пішов на фронт добровольцем і загинув, захищаючи Україну, не дочекавшись одного дня до моменту, коли їх прирівняли до військовослужбовців АТО”, — розказав одесит О.Майоров.

Нагадаємо, 1 квітня біля пам’ятника Дюку одесити вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя у війні проти Росії, захищаючи Україну.