Актриса Мэри Тайлер Мур умерла в госпитале Коннектикута в возрасте 80 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Легендарная американская актриса Мэри Тайлер Мур умерла в госпитале Коннектикута в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство AFP, передает УНН.
"Она ушла из жизни в окружении друзей и ее любимого мужчины - 33-летнего Роберта Левина", - сообщила агентству представитель актрисы.
Стоит отметить, что в последние годы актриса страдала от сахарного диабета, а в 2011 году перенесла операцию на головном мозге.
М.Мур известна по популярному американскому комедийному телесериалу, в котором она играла Мэри Ричардс, одинокую женщину бальзаковского возраста, которая работает на радиостанции в Миннеаполисе. Сериал транслировался на телеканале CBS с 1970 по 1977 год.
Сериал выходил в течение семи сезонов. Журнал Time назвал его одним из 17 шоу, которые "изменили телевидение".
Также актриса снималась в фильмах "Обычные люди", "Шесть недель", "Финнеган начинает сначала" и "Лучший год". За свою карьеру она получила семь премий "Эмми" и три "Золотых глобуса". Ее также номинировали на "Оскар" за роль в фильме "Обычные люди".