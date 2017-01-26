Актриса Мері Тайлер Мур померла в госпіталі Коннектикуту у віці 80 років
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Легендарна американська актриса Мері Тайлер Мур померла в госпіталі Коннектикуту у віці 80 років. Про це повідомило агентство AFP, передає УНН.
“Вона пішла з життя в оточенні друзів та її коханого чоловіка — 33-річного Роберта Левіна”, — повідомила агентству представник актриси.
Варто зазначити, що в останні роки акторка страждала від цукрового діабету, а в 2011 році перенесла операцію на головному мозку.
М.Мур відома за популярним американським комедійним телесеріалом, в якому вона грала Мері Річардс, самотню жінку бальзаківського віку, яка працює на радіостанції в Міннеаполісі. Серіал транслювавася на телеканалі CBS з 1970 по 1977 рік.
Серіал виходив протягом семи сезонів. Журнал Time назвав його одним з 17 шоу, які “змінили телебачення”.
Також актриса знімалася у фільмах “Звичайні люди”, “Шість тижнів”, “Фіннеган починає спочатку” і “Найкращий рік”. За свою кар’єру вона отримала сім премій “Еммі” і три “Золотих глобуси”. Її також номінували на “Оскар” за роль у фільмі “Звичайні люди”.