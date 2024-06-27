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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях - Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 13:41  •  11966 просмотра

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С начала суток на фронте произошло 87 боевых столкновений, активнее всего враг атаковал на Торецком и Покровском направлениях.

На фронте с начала суток произошло 87 боевых столкновений. Активнее всего враг атакует на Торецком и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

"С начала суток на фронте произошло 87 боевых столкновений. Силы обороны останавливают врага и разрушают его планы", - говорится в сводке.

Агрессор увеличил количество атак на Купянском направлении. Сейчас их насчитывается уже девять. Бои продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки.

Лиманское направление. Уже восемь штурмовых действий врага за сегодня. Враг активно действует в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.

На Торецком направлении количество атак оккупантов достигло 21. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения неподалеку Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении враг атакует в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Всего 16 штурмовых действий за сегодня, из них пять - еще продолжаются.

На Приднепровском направлении агрессор действует в районе Крынок. Всего имели место шесть атак за сегодня.

Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

Генштаб: на фронте сегодня состоялся 71 бой, наиболее активен враг на Торецком и Кураховском направлениях27 июня 2024, 11:41 • 17997 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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