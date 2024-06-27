Найактивніше ворог атакує на Торецькому та Покровському напрямках - Генштаб про ситуацію на фронті
Київ • УНН
Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, найактивніше ворог атакував на Торецькому та Покровському напрямках.
На фронті від початку доби відбулося 87 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакує на Торецькому та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.
"Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани", - йдеться у зведенні.
Агресор збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Наразі їх нараховується уже дев’ять. Бої тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки.
Лиманський напрямок. Уже вісім штурмових дій ворога за сьогодні. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.
На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири боєзіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.
На Покровському напрямку ворог атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Всього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п’ять - ще тривають.
На Придніпровському напрямку агресор діє в районі Кринок. Всього мали місце шість атак за сьогодні.
Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки.
"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.
Генштаб: на фронті сьогодні відбувся 71 бій, найбільш активний ворог на Торецькому і Курахівському напрямках27.06.24, 14:41 • 21540 переглядiв