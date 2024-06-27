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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Найактивніше ворог атакує на Торецькому та Покровському напрямках - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 23973 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, найактивніше ворог атакував на Торецькому та Покровському напрямках.

Найактивніше ворог атакує на Торецькому та Покровському напрямках - Генштаб про ситуацію на фронті

На фронті від початку доби відбулося 87 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакує на Торецькому та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

"Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани", - йдеться у зведенні.

Агресор збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Наразі їх нараховується уже дев’ять. Бої тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки.

Лиманський напрямок. Уже вісім штурмових дій ворога за сьогодні. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.

На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири боєзіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ворог атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Всього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п’ять - ще тривають.

На Придніпровському напрямку агресор діє в районі Кринок. Всього мали місце шість атак за сьогодні.

Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

Генштаб: на фронті сьогодні відбувся 71 бій, найбільш активний ворог на Торецькому і Курахівському напрямках27.06.24, 14:41 • 21540 переглядiв

Антоніна Туманова

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