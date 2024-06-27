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БМ-27 «Ураган»

Генштаб: на фронті сьогодні відбувся 71 бій, найбільш активний ворог на Торецькому і Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 21540 перегляди

71 бойове зіткнення відбулося на фронті за сьогодні, найактивніше ворог діяв на Торецькому та Курахівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Генштаб: на фронті сьогодні відбувся 71 бій, найбільш активний ворог на Торецькому і Курахівському напрямках

Станом на 13:00  27 червня на фронті відбувся 71 бойове зіткнення. Противник найбільше активний на Торецькому і Курахівському напрямках.На Харківському напрямку точаться бої в районі Вовчанська. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 71. Найбільшу активність ворог на цей час проявляє на Торецькому і Курахівському напрямках

-йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна: 

На Харківському напрямку ворог продовжує атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії противника поблизу Липців зупинено Силами оборони. Окупанти застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Шебекіного (Бєлгородська область рф) по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нараховується п’ять атак ворога, з них дві, в районі Степової Новоселівки, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Невського. Загалом, від початку доби, окупаційні сили уже п’ять разів намагалися просунутися на цьому напрямку.

Тривають бої в районі Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до п’яти.

Російський агресор проявляє активність на Торецькому напрямку, а саме, в районах Північного та Нью-Йорка. Загалом, ворог намагався 16 разів потіснити наших захисників. Шість боєзіткнень ще тривають.

Курахівський напрямок. Противник діє в районі Красногорівки та Парасковіївки. З початку доби загарбники намагалися покращити своє тактичне положення уже 15 разів.  Зазнають втрат.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять атак ворога. Агресор бомбардував КАБами Берислав, Тягинку та Ольгівку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін, додали у Генштабі.

З початку року ворог скинув на Харківщину майже 750 КАБів27.06.24, 13:41 • 50544 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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