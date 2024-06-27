По состоянию на 13:00 27 июня на фронте состоялось 71 боестолкновение. Противник наиболее активен на Торецком и Кураховском направлениях, на Харьковском направлении идут бои в районе Волчанска. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Сейчас общее количество вражеских атак на линии боевого соприкосновения достигло 71. Наибольшую активность враг в настоящее время проявляет на Торецком и Кураховском направлениях -говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжает атаковать. Бои идут в районе Волчанска. Штурмовые действия противника вблизи Липцов остановлены Силами обороны. Оккупанты применяли КАБ с направления Белгорода и Шебекино (Белгородская область рф) по районам Малых Проходов, Липцы, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении насчитывается пять атак врага, из них две, в районе Степной Новоселовки, еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения происходят в районе Макеевки и Невского. В общем, с начала суток, оккупационные силы уже пять раз пытались продвинуться на этом направлении.

Продолжаются бои в районе Раздоловки и Выемки на Северском направлении. Количество штурмовых действий врага здесь возросло до пяти.

Российский агрессор проявляет активность на Торецком направлении, а именно, в районах Северного и Нью-Йорка. В общем, враг пытался 16 раз потеснить наших защитников. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

Кураховское направление. Противник действует в районе Красногоровки и Парасковиевки. С начала суток захватчики пытались улучшить свое тактическое положение уже 15 раз. Несут потери.

На Приднепровском направлении отбито пять атак врага. Агрессор бомбил КАБами Берислав, Тягинку и Ольговку.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений, добавили в Генштабе.

С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов