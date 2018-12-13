Активисту Бекирову, который исчез на въезде в оккупированный Крым, выбирают меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 13 декабря проходило заседание по избранию меры пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого вчера задержали на границе с оккупированным Крымом. Во время заседания мужчине стало плохо, ему вызвали "скорую", передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
По информации издания, на данный момент в заседании объявлен перерыв до приезда "скорой".
По словам адвокатов, Бекиров - инвалид первой группы. У него сахарный диабет, недавно он перенес инфаркт и операцию на сердце.
"На данный момент Эдема Бекирова подозревают в преступлении по части 1 статьи 222, а также части 1.1 статьи 222 УК России (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов), обе статьи относятся к категории средней тяжести. Пока, не вдаваясь в обоснованность обвинений, учитывая то, что мой подзащитный является инвалидом первой группы и имеет множество тяжелых заболеваний, единственным законным решением будет отказ от удовлетворения ходатайства следствия и избрание другого, более мягкой меры пресечения, так как содержание в СИЗО может за очень короткий промежуток времени просто напросто убить", - сообщал изданию ранее адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.
Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.