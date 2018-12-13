Активісту Бекірову, який зник на в'їзді в окупований Крим, обирають запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя 13 грудня проходило засідання з обрання запобіжного заходу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого вчора затримали на кордоні з окупованим Кримом. Під час засідання чоловіку стало зле, йому викликали “швидку”, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
За інформацією видання, на даний момент в засіданні оголошено перерву до приїзду “швидкої”.
За словами адвокатів, Бекіров — інвалід першої групи. У нього цукровий діабет, нещодавно він переніс інфаркт і операцію на серці.
“На даний момент Едему Бекирова підозрюють в злочині за частиною 1 статті 222, а також частини 1.1 статті 222 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів), обидві статті відносяться до категорії середньої тяжкості. Поки, не вдаючись у обгрунтованість звинувачень, з огляду на те, що мій підзахисний є інвалідом першої групи і має безліч важких захворювань, єдиним законним рішенням буде відмова від задоволення клопотання слідства і обрання іншого, більш м’якою запобіжного заходу, тому що утримання в СІЗО може за дуже короткий проміжок часу просто напросто його вбити”, — повідомляв виданню раніше адвокат міжнародної правозахисної групи “Агора” Олексій Ладин.
Нагадаємо, мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.