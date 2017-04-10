Активисты заблокировали входы в здание горсовета в Полтаве

Всех сотрудников горсовета и управлений не пропустили на рабочие места. Заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Светлана Тарашевская отпустила всех до десяти часов.

Активисты таким образом требуют, чтобы мэр немедленно созвал внеочередную сессию.

Кроме того, в 9:00 планируется очередной митинг у здания горсовета.