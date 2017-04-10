Активісти заблокували входи до будівлі міськради в Полтаві

Усіх співробітників міськради та управлінь не пропустили на робочі місця. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Тарашевська відпустила всіх до десятої години.

Активісти в такий спосіб вимагають, щоб міський голова негайно скликав позачергову сесію.

Крім того, о 9:00 планується черговий мітинг біля будівлі міськради.