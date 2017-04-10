Активісти заблокували входи до будівлі міськради в Полтаві
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 10 квітня. УНН. У понеділок, починаючи з восьмої години ранку, активісти блокують всі входи до будівлі Полтавської міської ради, виконавчого комітету та управлінь, інформує кореспондент УНН-Центр.
Усіх співробітників міськради та управлінь не пропустили на робочі місця. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Тарашевська відпустила всіх до десятої години.
Активісти в такий спосіб вимагають, щоб міський голова негайно скликав позачергову сесію.
Крім того, о 9:00 планується черговий мітинг біля будівлі міськради.