Активисты почтили память погибших воинов в Кропивницком

"В этот день (в 2015 гг. - ред.) Вадим и Игнат погибли. Мы как раз шли на этот блокпост, я этот бой помню. Они первые приняли бой, Ибрагиму предлагали, чтобы он сдался, он отказался, после этого фактически влетела граната и его разорвала. Вадима взяли в плен, потому что у него закончились патроны, его начали оттягивать, он сопротивлялся, не хотел сдаваться и его расстреляли. Насколько я знаю, в ДРГ была девушка, и она отдала приказ его убить. Сепаратисты, которые тащили Вадима, отказались это сделать. Тогда она сама в него выстрелила. И в метрах 10-15 от блокпоста его бросили в посадку, речь идет о блокпосте № 1 между Дзержинском и Майорским", - рассказал капитан, член правления ОО "Боевое братство" Сергей Кваша.

Во время мероприятия присутствующие возложили цветы и зажгли лампадки возле фотографий погибших воинов на Аллее Славы и почтили героев минутой молчания.

Справка. Гаспарян Игит Сагателович ("Армани") 1986 г.р. и Харти Вадим Николаевич 1987 г.р. погибли 10 февраля 2015 г. во время атаки незаконных вооруженных формирований.