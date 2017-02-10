Активісти вшанували пам’ять загиблих воїнів у Кропивницькому

“В цей день (у 2015 р. — ред.) Вадим і Ігнат загинули. Ми якраз йшли на цей блокпост, я цей бій пам’ятаю. Вони перші отримали бій, Ібрагіму пропонували, щоб він здався, він відмовився, після цього фактично влетіла граната і його розірвала. Вадима взяли в полон, тому що в нього закінчилися набої, його почали відтягувати, він пручався, не хотів здаватись і його розстріляли. Наскільки я знаю, в ДРГ була дівчина, і вона надала наказ його вбити. Сепаратисти, які тягли Вадима, відмовилися це зробити. Тоді вона сама в нього вистрілила. І в метрах 10-15 від блокпосту його кинули в посадку, мова йде про блокпост № 1 між Дзержинськом і Майорськом”, — розповів капітан, член правління ГО “Бойове братство” Сергій Кваша.

Під час заходу присутні поклали квіти та запалили лампадки біля фотографій загиблих воїнів на Алеї Слави та вшанували героїв хвилиною мовчання.

Довідка. Гаспарян Ігіт Сагателович (“Армані”) 1986 р.н. та Харті Вадим Миколайович 1987 р.н. загинули 10 лютого 2015 р. під час атаки незаконних збройних формувань.