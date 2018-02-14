Активисты вывесили "доску польских преступлений против Украины" на консульстве Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Активисты "Черного комитета" вывесили на здании Консульства Республики Польша в Киеве "доску польских преступлений против Украины". Информацию об этом инциденте подтвердил посол Республики Польша в Киеве Ян Пекло, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
На плакате изображены контуры Польши и Украины в бело-красных и сине-желтых цветах соответственно. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: "оккупация, полонизация, пацификация, операция "Висла", репрессии и концлагеря".
Сообщается также, что организация "Черный комитет" направила Польскому прессовому агентству сообщение. В нем указано, что Польша использует тот факт, что Украина находится в состоянии войны и "постоянно навязывает нам (украинцам - ред. Польское прессовое агентство) свое видение нашего законодательства и нашей истории".
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"Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. "Черный комитет" отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцам свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры", - говорится в сообщении.
Информацию об инциденте подтвердил польский посол.
"Перед Консульством появилось несколько человек, они развесили этот плакат, сфотографировали и быстро исчезли", - сказал посол.
По его словам, "комментарий - лишний, акция не имела массового характера". Как пояснил Ян Пекло, "это, скорее, попытки различных групп, пытающихся получить популярность".