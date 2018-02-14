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Активісти вивісили "дошку польських злочинів проти України" на консульстві Польщі

Активісти вивісили "дошку польських злочинів проти України" на консульстві Польщі

Київ • УНН

 • 34788 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Активісти “Чорного комітету” вивісили на приміщенні Консульства Республіки Польща в Києві “дошку польських злочинів проти України”. Інформацію про цей інцидент підтвердив посол Республіки Польща в Києві Ян Пєкло, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

На плакаті зображено контури Польщі та України в біло-червоних та синьо-жовтих кольорах відповідно. З Польщі до України ведуть стрілки з написами: “окупація, полонізація, пацифікація, операція „Вісла“, репресії та концтабори”.

Повідомляється також, що організація “Чорний комітет” надіслала Польському пресовому агентству повідомлення. В ньому зазначено, що Польща використовує той факт, що Україна перебуває в стані війни та “постійно нав’язує нам (українцям — ред. Польське пресове агентство) своє бачення нашого законодавства і нашої історії”.

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“Польща хоче приписати нам якісь злочини, але ми добре пам’ятаємо її злочини проти України. „Чорний комітет“ наголошує: кожен народ має право на своїх героїв і ніхто не має права нав’язувати українцям свою правду. Ми будемо реагувати на будь-які прояви імперіалізму проти України і захищатимемо її суверенітет, якщо на це не здатні офіційні структури”, — йдеться в повідомленні.

Інформацію про інцидент підтвердив польський посол.

“Перед Консульством з’явилося кілька осіб, вони розгорнули цей плакат, сфотографували і швидко зникли”, — сказав посол.

За його словами, “коментар — зайвий, акція не мала масового характеру”. Як пояснив Ян Пєкло, “це, радше, спроби різних груп, що намагаються здобути популярність”.

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