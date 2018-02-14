Активісти вивісили "дошку польських злочинів проти України" на консульстві Польщі

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Активісти “Чорного комітету” вивісили на приміщенні Консульства Республіки Польща в Києві “дошку польських злочинів проти України”. Інформацію про цей інцидент підтвердив посол Республіки Польща в Києві Ян Пєкло, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.