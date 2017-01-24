Активисты в Венесуэле требуют проведения новых президентских выборов

"Мы хотим, чтобы провели общие президентской выборы, которые бы позволили покинуть действующему президенту Николасу Мадуро дворец Мирафлорес", - заявил оппозиционный политик Исмаэль Гарсия.

Отметим, что дворец Мирафлорес - это официальная резиденция президента Боливарианской Республики Венесуэла, которая находится в городе Каракасе.

Как сообщал ранее УНН, инфляция в Венесуэле в прошлом году достигла 800%.