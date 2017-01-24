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Активисты в Венесуэле требуют проведения новых президентских выборов

Активисты в Венесуэле требуют проведения новых президентских выборов

Киев • УНН

 • 8459 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Протестующие вышли на улицы столицы Венесуэлы Каракаса, требуя проведения новых выборов на пост главы государства, передает УНН со ссылкой на Ruptly.

"Мы хотим, чтобы провели общие президентской выборы, которые бы позволили покинуть действующему президенту Николасу Мадуро дворец Мирафлорес", - заявил оппозиционный политик Исмаэль Гарсия.

Отметим, что дворец Мирафлорес - это официальная резиденция президента Боливарианской Республики Венесуэла, которая находится в городе Каракасе.

Как сообщал ранее УНН, инфляция в Венесуэле в прошлом году достигла 800%.

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