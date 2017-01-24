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Активісти у Венесуелі вимагають проведення нових президентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Протестувальники вийшли на вулиці столиці Венесуели Каракасу, вимагаючи проведення нових виборів на посаду глави держави, передає УНН з посиланням на Ruptly.

“Ми хочемо, щоб провели загальні президентській вибори, які б дозволили покинути чинному президенту Ніколасу Мадуро палац Мірафлорес”, — заявив опозиційний політик Ісмаель Гарсія.

Зазначимо, що палац Мірафлорес — це офіційна резиденція президента Боліваріанської Республіки Венесуела, яка знаходиться у місті Каракасі.

Як повідомляв раніше УНН, інфляція у Венесуелі минулого року сягнула 800%.

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