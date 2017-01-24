Активісти у Венесуелі вимагають проведення нових президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Протестувальники вийшли на вулиці столиці Венесуели Каракасу, вимагаючи проведення нових виборів на посаду глави держави, передає УНН з посиланням на Ruptly.
“Ми хочемо, щоб провели загальні президентській вибори, які б дозволили покинути чинному президенту Ніколасу Мадуро палац Мірафлорес”, — заявив опозиційний політик Ісмаель Гарсія.
Зазначимо, що палац Мірафлорес — це офіційна резиденція президента Боліваріанської Республіки Венесуела, яка знаходиться у місті Каракасі.
Як повідомляв раніше УНН, інфляція у Венесуелі минулого року сягнула 800%.