Активісти у Венесуелі вимагають проведення нових президентських виборів

“Ми хочемо, щоб провели загальні президентській вибори, які б дозволили покинути чинному президенту Ніколасу Мадуро палац Мірафлорес”, — заявив опозиційний політик Ісмаель Гарсія.

Зазначимо, що палац Мірафлорес — це офіційна резиденція президента Боліваріанської Республіки Венесуела, яка знаходиться у місті Каракасі.

Як повідомляв раніше УНН, інфляція у Венесуелі минулого року сягнула 800%.