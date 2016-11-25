Активисты продолжают блокировать вход в Лукьяновское СИЗО

"Мы стоим здесь, потому что есть угроза, что выпустят беркутовцев, которые убивали Небесную сотню, участвовали в расстрелах людей на Майдане. Сегодня должно состояться видеозаседание и, вероятно, что после этого их могут выпустить. Перекрываем движение, не пускали только что одну машину, к нам выходят и показывают документы. То есть, мы следим, чтобы не вывозили конкретно пятерых беркутовцев, из-за которых мы здесь. Все остальные машины проезжают, то есть с этим проблем нет", - отметила одна из активисток.

Также активисты сказали, что будут стоять до тех пор, пока суд не отменят.

"Мы просто не хотим выпускать авто с беркутовцами, которые едут на суд. По нашей информации, на суде их сегодня могут выпустить, есть такая возможность. Поэтому, если сейчас мы их не пустим на суд - его перенесут, и за это время появится какая-то более подробная информация, и мы будем реагировать соответственно", - прокомментировал один из активистов.

Напомним, Святошинский районный суд Киева сегодня собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана.