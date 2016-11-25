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Активісти продовжують блокувати вхід до Лук’янівського СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Активісти заблокували вхід в Лук’янівський слідчий ізолятор з метою не випустити на суд п’ятьох екс-беркутівців, які підозрюються у причетності до розстрілу людей на Майдані, передає кореспондент УНН.

Активісти продовжують блокувати вхід до Лук’янівського СІЗО

"Ми стоїмо тут, тому що є загроза, що випустять беркутівців, які вбивали Небесну сотню, брали участь у розстрілах людей на Майдані. Сьогодні має відбутись відеозасідання і, ймовірно, що після того їх можуть випустити. Перекриваємо рух, не пускали щойно одну машину, до нас виходять і показують документи. Тобто, ми слідкуємо, щоб не вивозили конкретно тих п’ятьох осіб беркутівців, через яких ми тут є. Всі решта машин проїзжають, тобто з цим проблем немає", - зазначила одна з активісток.

Також активісти сказали, що стоятимуть до тих пір, поки суд не відмінять.

"Ми просто не хочемо випускати авто з беркутівцями, які їдуть на суд. За нашою інформацією, на суді їх сьогодні можуть випустити, є така можливість. Тому, якщо зараз ми їх не пустимо на суд − то його перенесуть, і за цей час з’явиться якась більш докладніша інформація, і ми будемо реагувати відповідно", - прокоментував один з активістів.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва сьогодні збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

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