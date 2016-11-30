Активисты объявили бессрочную акцию в Шевченковском суде Киева с требованием создать спецсуд по делам Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В помещении Шевченковского районного суда г. Киев, где сегодня рассматривалось дело против 4-х командиров спецроты "Беркут" активисты объявили бессрочную акцию протеста с требованием создания специального суда по рассмотрению дел Майдана и собираются там ночевать, передает корреспондент УНН.
Около 10 активистов после окончания судебного заседания по делу по обвинению бывших четырех руководителей спецроты "Беркут" в незаконном препятствовании акциям протеста и превышении власти объявили бессрочный протест.
На судебное заседание, которое должно было состояться сегодня, не появилось двое обвиняемых, которые якобы находятся на стационарном лечении, однако соответствующих медицинских справок их защитники не предоставили. Суд решил отложить заседание.
После этого возмущенные активисты заявили, что дело намеренно затягивается и потребовали встречи с президентом Украины Петром Порошенко, увольнения генерального прокурора Юрия Луценко и создания специального суда по рассмотрению дел Майдана.
Стоит отметить, митингующие принесли в зал заседаний продукты и собираются провести там ночь.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению бывших руководителей спецподразделения "Беркут" А.Дидюка, М.Тягнирядна, Е.Антонова и Ю.Шевченко в незаконном препятствовании проведению уличных шествий и демонстраций (ст. 340 УК Украины) и превышении власти (ст.365 УК Украины). Дело рассматривает судья Елена Мелешак.