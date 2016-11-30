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Активісти оголосили безстрокову акцію у Шевченківському суді Києва з вимогою створити спецсуд у справах Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У приміщенні Шевченківського районного суду м. Київ, де сьогодні розглядалася справа проти 4-х командирів спецроти "Беркут" активісти оголосили безстрокову акцію протесту з вимогою створення спеціального суду з розгляду справ Майдану і збираються там ночувати, передає кореспондент УНН.

Активісти оголосили безстрокову акцію у Шевченківському суді Києва з вимогою створити спецсуд у справах Майдану

Близько 10 активістів після закінчення судового засідання у справі за обвинуваченням колишніх чотирьох керівників спецроти “Беркут” у незаконному перешкоджанні акціям протесту та перевищенні влади, оголосили безстроковий протест.

На судове засідання, яке мало відбутися сьогодні, не з“явилося двоє обвинувачених, які нібито перебувають на стаціонарному лікуванні, однак відповідних медичних довідок їх захисники не надали. Суд вирішив відкласти засідання.

Після цього обурені активісти заявили, що справа навмисно затягується і почали вимагати зустрічі з президентом України Петром Порошенком, звільнення генерального прокурора Юрія Луценка та створення спеціального суду з розгляду справ Майдану.

Варто зазначити, мітингувальники принесли до зали засідань продукти і збираються провести там ніч.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням колишніх керівників спецпідрозділу “Беркут” А.Дидюка, М.Тягнирядна, Є.Антонова та Ю.Шевченка у незаконному перешкоджанні проведенню вуличних походів та демонстрацій (ст. 340 КК України) та перевищенні влади (ст.365 КК України). Справу розглядає суддя Олена Мєлєшак.

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