Активы семьи главы хунты Мьянмы обнаружены в тайском рейде с наркотиками

Детали

Правовые документы и банковские книжки, принадлежащие дочери и сыну Мин Аунг Хлаинга, были найдены в доме 53-летнего Тун Мин Латта, когда он был арестован в столице Таиланда в сентябре прошлого года вместе с тремя гражданами Таиланда по обвинению в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег.

Тун Мин Латт, который имеет интересы в гостиницах, энергетике и горнодобывающей промышленности, является близким соратником Мин Аунг Хлаинга, который захватил власть у демократически избранного правительства в феврале 2021 года, сообщили Reuters три источника, знакомые с этим вопросом. По словам источников, он закупил запасы для военных.

Двое детей Мин Аунг Хлаинг не столкнутся с судебными исками из-за активов, по словам двух людей, знакомых с этим делом. Они добавили, что власти Таиланда не считают их имеющими отношение к расследованию в отношении Тун Мин Латта.

Сын Мин Аунг Хлаинга Аунг Пья Соне и его дочь Кхин Тири Тет Мон, которые вместе с их отцом попали под санкции США и Канады, не ответили на запросы Reuters о комментариях. США заявили, что у них есть бизнес, который «непосредственно извлекал выгоду из положения и пагубного влияния их отца».

Обнаружение документов указало на тесные связи между Тун Мин Латтом и семьей вождя мьянманской хунты.

Представитель группы активистов "Справедливость для Мьянмы" заявил, что обнаружение также указывает на то, что семья Мин Аунг Хлаинга прятала активы в Таиланде, и призвал правительство Таиланда принять "срочные меры, чтобы не допустить, чтобы она стала убежищем для военных преступников Мьянмы, заблокировав незаконную хунту и ее членов от доступа к таиландским банкам и имуществу и замораживанию украденных активов, принадлежащих народу Мьянмы".

Во время сентябрьского рейда на квартиру Тун Мин Латта в кондоминиуме Belle Grand Rama 9 в Бангкоке полиция заявила, что они конфисковали активы на сумму 8,96 миллиона долларов, включая роскошные автомобили, часы и дорогие сумки, а также 239 091 доллар наличными.

Согласно официальному отчету об аресте активов от 17 сентября 2022 года, они также обнаружили документы о праве собственности и договор купли-продажи от 2017 года на четырехкомнатную квартиру в той же квартире на имя Аунг Пья Соне, а также две банковские книжки Siam Commercial Bank (SCB) для счетов на имя Кхин Тири Тет Мон.

Добавим

По данным ООН, которая обвиняет войска Мьянмы в военных преступлениях и преступлениях против человечности, после переворота силы Мин Аунг Хлаинга начали кровавое подавление инакомыслия, убив тысячи противников. Военные говорят, что ведут войну с «террористами».

Таиланд, имеющий сухопутную границу с Мьянмой протяжённостью более 2000 км, воздерживается от открытой критики хунты и в прошлом месяце пригласил министров хунты принять участие в региональном саммите, который был бойкотирован несколькими странами из-за их присутствия.