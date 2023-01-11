Активи родини голови хунти М'янми виявлено у тайському рейді з наркотиками

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Правові документи та банківські книжки, що належать дочці та сину Мін Аунг Хлаїнга, були знайдені в будинку 53-річного Тун Мін Латта, коли його було заарештовано у столиці Таїланду у вересні минулого року разом із трьома громадянами Таїланду за звинуваченням у змові з метою незаконного обігу наркотиків та відмивання грошей.

Тун Мін Латт, який має інтереси в готелях, енергетиці та гірничодобувній промисловості, є близьким соратником Мін Аунг Хлаїнга, який захопив владу у демократично обраного уряду в лютому 2021 року, повідомили Reuters три джерела, знайомі з цим питанням. За словами джерел, він закупив запаси для військових.

Двоє дітей Мін Аунг Хлаїнг не стикнуться із судовими позовами через активи, за словами двох людей, знайомих із цією справою. Вони додали, що влада Таїланду не вважає їх такою, що має відношення до розслідування щодо Тун Мін Латта.

Син Мін Аунг Хлаїнга Аунг П'я Соне та його дочка Кхін Тірі Тет Мон, які разом із їхнім батьком потрапили під санкції США та Канади, не відповіли на запити Reuters про коментарі. США заявили, що у них є бізнес, який «безпосередньо отримував вигоду зі становища та згубного впливу їхнього батька».

Виявлення документів вказало на тісні зв'язки між Тун Мін Латтом та родиною вождя м'янманської хунти.

Представник групи активістів "Справедливість для М'янми" заявив, що виявлення також вказує на те, що сім'я Мін Аунг Хлаїнга ховала активи в Таїланді, і закликав уряд Таїланду вжити "термінових заходів, щоб не допустити, щоб він став притулком для військових злочинців М'янми, заблокувавши незаконну хунту та її членів від доступу до таїландських банків та майна та заморожування вкрадених активів, що належать народу М'янми".

Під час вересневого рейду на квартиру Тун Мін Латта у кондомініумі Belle Grand Rama 9 у Бангкоку поліція заявила, що вони конфіскували активи на суму 8,96 мільйона доларів, включаючи розкішні автомобілі, годинники та дорогі сумки, а також 239 091 долар готівкою.

Згідно з офіційним звітом про арешт активів від 17 вересня 2022 року, вони також виявили документи про право власності та договір купівлі-продажу від 2017 року чотирикімнатної квартири в тій же квартирі на ім'я Аунг П'я Соне, а також два Siam Commercial Bank (SCB) банківські книжки для рахунків на ім'я Кхін Тірі Тет Мон.

Додамо

За даними ООН, яка звинувачує війська М'янми у військових злочинах та злочинах проти людяності, після перевороту сили Мін Аунг Хлаїнга розпочали криваве придушення інакодумства, вбивши тисячі супротивників. Військові кажуть, що ведуть війну із «терористами».

Таїланд, який має сухопутний кордон з М'янмою протяжністю понад 2000 км, утримується від відкритої критики хунти і минулого місяця запросив міністрів хунти взяти участь у регіональному саміті, який був бойкотований кількома країнами через їхню присутність.