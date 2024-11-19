Актер сериала «Холм одного дерева» Пол Тиль умер в возрасте 35 лет
Киев • УНН
Актер Пол Тиль умер в возрасте 35 лет после длительной борьбы с раком. Он известен по роли Джоша в сериале «Холм одного дерева» и другим телевизионным и театральным работам.
Пол Тиль, известный по роли Джоша в седьмом сезоне подростковой драмы «Холм одного дерева», умер в возрасте 35 лет после длительной борьбы с раком.
Пишет УНН со ссылкой на Forbes.
Самый вдумчивый, вдохновенный, целеустремленный, самодисциплинированный, любящий человек умер в пятницу, 15 ноября 2024 года. Пол, ты был моей второй половинкой, моим будущим мужем, моей опорой и моим будущим. Ты наполнял мои легкие смехом, мой живот - бабочками, а сердце - любовью. Тебя забрали слишком рано, в битве, которую ты храбро и безупречно выдержал
Пол Тиль сыграл в семи эпизодах сериала «Холм одного дерева», что стало его первой масштабной телевизионной ролью, по данным IMDb.
Среди других его появлений в популярных сериалах - «Хорошее поведение», «Выстрелы», перезапуск «Династии», «Ходячие мертвецы: Потусторонний мир», „Внешние берега“ и „Джордж и Тэмми“.
Актер также получил известность благодаря своим театральным работам, в частности ролям в постановках «Новости», «Суини Тодд» и «Аренда», которые он исполнял в разных городах страны. Кроме того, Тиль появится в драме Starz «Жены-охотницы», премьера которой запланирована на 2025 год, где он сыграл пастора Пита.
Напомним,
Несколько дней назад миллиардер Фридрих Кнапп, основатель и руководитель немецкой сети магазинов одежды New Yorker, ушел из жизни.