Актер охлобыстин попал под обстрел на ВОТ - росСМИ

Российский актер иван охлобыстин попал под обстрел, находясь на временно оккупированной территории Украины. Пуля попала в бронежилет. Об этом сообщила дочь артиста евдокия батариэли-охлобыстина, пишут российские СМИ, сообщает УНН.

Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама поехала в ростов за новой помощью, пока папа попал под обстрел и поймал пулю. Слава богу, в "броник" - рассказала она в Instagram (запрещен в рф), добавив, что гордится отцом.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на источник в окружении Охлобыстина, артист жив и якобы хорошо себя чувствует.

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