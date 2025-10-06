Айк Тернер-младший, пасынок Тины Тернер, умер в возрасте 67 лет

Ike Turner Jr.

Пасынок легендарной певицы скончался в больнице Лос-Анджелеса в субботу, 4 октября. Эту новость подтвердила СМИ племянница Тины Тернер, Жаклин Буллок. Передает УНН со ссылкой на TMZ, Pagesix и People.

Айк Тернер-младший, сын Айка Тернера и Тины Тернер, музыкальный продюсер, обладатель премии "Грэмми" скончался от почечной недостаточности в субботу в больнице Лос-Анджелеса. Соответствующую информацию подтвердила американским СМИ его двоюродная сестра Жаклин Буллок.

В последнее время здоровье Айка Тернера-младшего ухудшилось: у него были серьезные проблемы с сердцем, а в прошлом месяце он перенес инсульт.

Жаклин Буллок в своем подробном сообщении подчеркнула замечательные качества своего двоюродного брата, отметив его, как близкого друга:

Младший был для меня больше, чем двоюродный брат, он был братом — мы выросли в одной известной семье. .. (Относительно очевидного музыкального таланта) Не было инструмента, на котором он бы не попробовал поиграть. Сначала он любил барабаны, но моя тетя, его мать Тина, настаивала, чтобы он снимал ударную установку после каждой репетиции — это побудило его обратиться к клавишным - отметила женщина.

У Тины и Айка Тернеров было в общей сложности четверо детей.

Американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-н-ролла усыновил Айка-старшего, Айка-младшего и Майкла, от своих предыдущих отношений с Лоррейн Тейлор.

Айк-младший родился в 1958 году в семье Айка-старшего и Лоррейн Тейлор. - известно из его биографии.

Айк и Тина родили вместе единственного ребенка, - сына Ронни Тернера. Тина Тернер также была мамой Реймонда Крейга, которого она родила вместе с Реймондом Хиллом, пишет People.

Айк Тернер-старший умер в декабре 2007 года в возрасте 76 лет от передозировки кокаином.

Тина Тернер умерла в мае 2023 года в возрасте 83 лет после "продолжительной болезни".

Айк Тернер-младший, научившись играть на барабанах и фортепиано в очень раннем возрасте, начал работать звукорежиссером и сессионным музыкантом в Bolic Sound Studios, студии звукозаписи в Лос-Анджелесе.

Он работал с матерью, когда она начала свою карьеру после развода с Айком-старшим, и как он вспоминал, отец "угрожал ему убить", чтобы он не работал с Тиной.

Карьера Айка-младшего включала премию "Грэмми" в 2007 году, полученную за выдающуюся работу и участие в создании альбома Айка Тернера-старшего "Risin' With the Blues".

Крейг и Ронни - братья Айка-младшего, умерли несколько лет назад. Крейг покончил жизнь самоубийством в июле 2018 года. Ронни умер через четыре года, от последствий рака толстой кишки.

