Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Айк Тернер-молодший, пасинок Тіни Тернер, помер у віці 67 років

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Музичний продюсер Айк Тернер-молодший, помер від ниркової недостатності у лікарні Лос-Анджелеса. Його здоров'я погіршилося після серйозних проблем із серцем та інсульту.

Айк Тернер-молодший, пасинок Тіни Тернер, помер у віці 67 років
Ike Turner Jr.

Пасинок легендарної співачки помер у лікарні Лос-Анджелеса в суботу, 4 жовтня. Цю новину підтвердила ЗМІ племінниця Тіни Тернер, Жаклін Буллок. Передає УНН із посиланням на TMZ, Рagesix i People. 

Деталі

Айк Тернер-молодший, син Айка Тернера та Тіни Тернер, музичний продюсер, володар премії "Греммі" помер від ниркової недостатності в суботу в лікарні Лос-Анджелеса. Відповідну інофрмацію підтвердила американським ЗМІ його двоюрідна сестра Жаклін Буллок.

Останнім часом здоров'я Айка Тернера-молодшого погіршилося: у нього були серйозні проблеми із серцем, а минулого місяця він переніс інсульт.

Жаклін Буллок у своєму детальному повідомленні наголосила на чудових якостях свого двоюрідного брата, відзначивши його, як близького друга:

Молодший був для мене більше, ніж двоюрідний брат, він був братом — ми виросли в одній відомій родині. .. (Щодо очевидного музичного таланту) Не було інструменту, на якому він би не спробував пограти. Спочатку він любив барабани, але моя тітка, його мати Тіна, наполягала, щоб він знімав ударну установку після кожної репетиції — це спонукало його звернутися до клавішних

- зазначила жінка.

У Тіни та Айка Тернерів було загалом четверо дітей. 

Американський музикант і продюсер, один із засновників рок-н-рола усиновив Айка-старшого, Айка-молодшого та Майкла, від своїх попередніх стосунків з Лоррейн Тейлор.

Айк-молодший народився в 1958 році в сім'ї Айка-старшого та Лоррейн Тейлор.

- відомо з його біографії.

Айк і Тіна народили разом єдину дитину, - сина Ронні Тернера. Тіна Тернер також була мамою Реймонда Крейга, якого вона народила разом з Реймондом Гіллом, пише Рeople.

Доповнення

Айк Тернер-старший помер у грудні 2007 року у віці 76 років від передозування кокаїном.

Тіна Тернер померла у травні 2023 року у віці 83 років після "тривалої хвороби". 

Айк Тернер-молодший, навчившись грати на барабанах та фортепіано в дуже ранньому віці, почав працювати звукорежисером та сесійним музикантом у Bolic Sound Studios, студії звукозапису в Лос-Анджелесі.

Він працював з матір'ю, коли вона розпочала свою кар'єру після розлучення з Айком-старшим, і як він пригадував, батько "погрожував йому вбити", щоб він не працював з Тіною.

Кар'єра Айка-молодшого включала премію "Греммі" у 2007 році, отриману за видатну роботу і участь у створенні альбому Айка Тернера-старшого "Risin' With the Blues".

Крейг та Ронні - брати Айка-молодшого, померли декілька років тому. Крейг покінчив життя самогубством у липні 2018 року. Ронні помер через чотири роки, від наслідків раку товстої кишки.

Нагадаємо

У липні стало відомо, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер у віці 76 років, через кілька тижнів після возз'єднання з Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту.

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
Лос-Анджелес