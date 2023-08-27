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"Агрессивное поведение" Китая в Южнокитайском море должно быть обжаловано - представитель ВМС США

"Агрессивное поведение" Китая в Южнокитайском море должно быть обжаловано - представитель ВМС США

Киев • УНН

 • 618762 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. "Агрессивное поведение" Китая в Южнокитайском море, в том числе применение китайской береговой охраной водометов против филиппинского судна, должно быть обжаловано и проверено, заявил в воскресенье командующий ВМС США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Вице-адмирал Седьмого флота ВМС США Карл Томас заверил Филиппины в поддержке США перед лицом "общих вызовов" в регионе.

"Вы должны бросать вызов людям, которые, я бы сказал, действуют в серой зоне. Когда они забирают всё больше и больше и давят на вас, вы должны дать отпор, вы должны плыть и работать. Нет лучшего примера агрессивного поведения, чем события 5 августа ", - сказал Томас в интервью. 

5 августа китайский корабль береговой охраны применил водомет против филиппинского судна, перевозившего припасы для войск на борту военного корабля "Манила", который намеренно сел на мель в Южнокитайском море, что является линией разлома в соперничестве между США и Пекином в этом регионе. Томас сказал, что он имел разговор с вице-адмиралом Альберто Карлосом, главой Западного командования ВМС Филиппин, которое осуществляет надзор за Южнокитайским морем, "чтобы понять, с какими проблемами он сталкивается, и найти возможности, чтобы помочь ему".

"Мы, безусловно, имеем общие вызовы. Поэтому я хотел лучше понять, как он видит операции, за которые отвечает. И я хотел убедиться, что он понимает, чем я могу ему помочь", - сказал Томас, который находился в Маниле с портовым заходом. Он также добавил, что присоединился к рейсу из Манилы, "чтобы вылететь и осмотреть Южнокитайское море".

Добавим

Филиппины выиграли международный арбитраж против Китая в 2016 году, после того, как трибунал признал, что претензии Пекина на суверенитет над большей частью Южно-Китайского моря не имеют под собой никаких правовых оснований.

Китай построил милитаризованные, искусственные острова в Южно-Китайском море, и его претензии на исторический суверенитет пересекаются с исключительными экономическими зонами Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Индонезии.

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