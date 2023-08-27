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"Агресивна поведінка" Китаю в Південнокитайському морі має бути оскаржена - представник ВМС США

"Агресивна поведінка" Китаю в Південнокитайському морі має бути оскаржена - представник ВМС США

Київ • УНН

 • 618764 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. "Агресивна поведінка" Китаю в Південнокитайському морі, в тому числі застосування китайською береговою охороною водометів проти філіппінського судна, має бути оскаржена і перевірена, заявив у неділю командувач ВМС США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Віцеадмірал Сьомого флоту ВМС США Карл Томас запевнив Філіппіни в підтримці США перед обличчям "спільних викликів" в регіоні.

"Ви повинні кидати виклик людям, які, я б сказав, діють у сірій зоні. Коли вони забирають все більше і більше і тиснуть на вас, ви повинні дати відсіч, ви повинні пливти та працювати. Немає кращого прикладу агресивної поведінки, ніж події 5 серпня ", - сказав Томас в інтерв'ю. 

5 серпня китайський корабель берегової охорони застосував водомет проти філіппінського судна, що перевозило припаси для військ на борту військового корабля "Маніла", який навмисно сів на мілину в Південнокитайському морі, що є лінією розлому в суперництві між США і Пекіном в цьому регіоні. Томас сказав, що він мав розмову з віцеадміралом Альберто Карлосом, головою Західного командування ВМС Філіппін, яке здійснює нагляд за Південнокитайським морем, "щоб зрозуміти, з якими проблемами він стикається, і знайти можливості, щоб допомогти йому".

"Ми, безумовно, маємо спільні виклики. Тому я хотів краще зрозуміти, як він бачить операції, за які відповідає. І я хотів переконатися, що він розуміє, чим я можу йому допомогти", - сказав Томас, який перебував у Манілі з портовим заходом. Він також додав, що приєднався до рейсу з Маніли, "щоб вилетіти та оглянути Південнокитайське море".

Додамо

Філіппіни виграли міжнародний арбітраж проти Китаю у 2016 році, після того, як трибунал визнав, що претензії Пекіна на суверенітет над більшою частиною Південнокитайського моря не мають під собою жодних правових підстав.

Китай побудував мілітаризовані, штучні острови в Південнокитайському морі, і його претензії на історичний суверенітет перетинаються з винятковими економічними зонами Філіппін, В'єтнаму, Малайзії, Брунею та Індонезії.

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