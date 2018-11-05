Аграрии завершают посев озимых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сельхозпроизводители, по состоянию на 5 ноября, посеяли озимых зерновых культур на площади 7 млн га, что составляет 98% от прогнозируемых площадей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
По информации министерства, в частности, посеяно озимой пшеницы на площади - 6 млн га (98%) при прогнозе 6,2 млн га, ржи - 117 тыс. га (80%) при прогнозе 147 тыс. га, озимого ячменя - 872,9 тыс. га (100%) при прогнозе 872 тыс. га.
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Кроме того, озимого рапса посеяно 1 млн га (114%) при прогнозе 888 тыс. га.
Напомним, во время осенней кампании запланировано посеять под урожай 2019 озимых на площади 7,2 млн га.