Аграрии завершают посев озимых

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108180 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116049 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154369 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147762 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138050 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128975 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173601 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Аграрии завершают посев озимых

Аграрии завершают посев озимых

Киев  •  УНН

 • 4847 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Сельхозпроизводители, по состоянию на 5 ноября, посеяли озимых зерновых культур на площади 7 млн ​​га, что составляет 98% от прогнозируемых площадей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

По информации министерства, в частности, посеяно озимой пшеницы на площади - 6 млн га (98%) при прогнозе 6,2 млн га, ржи - 117 тыс. га (80%) при прогнозе 147 тыс. га, озимого ячменя - 872,9 тыс. га (100%) при прогнозе 872 тыс. га.

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Кроме того, озимого рапса посеяно 1 млн га (114%) при прогнозе 888 тыс. га.

Напомним, во время осенней кампании запланировано посеять под урожай 2019 озимых на площади 7,2 млн га.

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