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Аграрії завершують посів озимих

Аграрії завершують посів озимих

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сільгоспвиробники, станом на 5 листопада, посіяли озимих зернових культур на площі 7 млн га, що становить 98% від прогнозованих площ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

За інформацією міністерства, зокрема, посіяно озимої пшениці на площі – 6 млн га (98%) при прогнозі 6,2 млн га, жита – 117 тис. га (80%) при прогнозі 147 тис. га, озимого ячменю – 872,9 тис. га (100%) при прогнозі 872 тис. га.

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Крім того, озимого ріпаку посіяно 1 млн га (114%) при прогнозі 888 тис. га.

Нагадаємо, під час осінньої кампанії заплановано посіяти під урожай 2019 року озимих на площі 7,2 млн га.

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