Аграрии засеяли яровыми зерновыми 2,6 млн га
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сельхозпроизводители по состоянию на 18 апреля посеяли яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 2,6 млн га, что составляет 36% от плана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
По информации ведомства, в частности, яровой пшеницы посеяно 155 тыс. га, ярового ячменя - 1,5 млн га, овса - 192 тыс. га, гороха - 372 тыс. га
Аграрии посеяли кукурузы на зерно - 341 тыс. га, подсолнечника - 1,3 млн га.
В Минагрополитики также сообщили, что сельхозпроизводители начали посев сои, проведенный на площади 31 тыс. га.
Кроме того, сахарной свеклы посеяно 263 тыс. га, или 90% к прогнозу (293 тыс. га).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали сеять сою
Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 190 тыс. га, ярового ячменя - 1,7 млн га, кукурузы на зерно - 4,4 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.
Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 190 тыс. га, ярового ячменя - 1,7 млн га, кукурузы на зерно - 4,4 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.