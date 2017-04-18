Аграрии засеяли яровыми зерновыми 2,6 млн га

По информации ведомства, в частности, яровой пшеницы посеяно 155 тыс. га, ярового ячменя - 1,5 млн га, овса - 192 тыс. га, гороха - 372 тыс. га

Аграрии посеяли кукурузы на зерно - 341 тыс. га, подсолнечника - 1,3 млн га.

В Минагрополитики также сообщили, что сельхозпроизводители начали посев сои, проведенный на площади 31 тыс. га.

Кроме того, сахарной свеклы посеяно 263 тыс. га, или 90% к прогнозу (293 тыс. га).

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Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 190 тыс. га, ярового ячменя - 1,7 млн га, кукурузы на зерно - 4,4 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.

Напомним, по предварительным прогнозам Минагрополитики планируется засеять яровой пшеницы 190 тыс. га, ярового ячменя - 1,7 млн га, кукурузы на зерно - 4,4 млн га, подсолнечника - 5,4 млн га, сои - 1,9 млн га.