Аграрії засіяли ярими зерновими 2,6 млн га

За інформацією відомства, зокрема, ярої пшениці посіяно 155 тис. га, ярого ячменю – 1,5 млн га, вівса – 192 тис. га, гороху – 372 тис. га

Аграрії посіяли кукурудзи на зерно – 341 тис. га, соняшнику – 1,3 млн га.

У Мінагрополітики також поінформували, що сільгоспвиробники почали посів сої, який проведено на площі 31 тис. га.

Крім того, цукрових буряків посіяно 263 тис. га, або 90% до прогнозу (293 тис. га).

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Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики планується засіяти ярої пшениці 190 тис. га, ярого ячменю – 1,7 млн га, кукурудзи на зерно – 4,4 млн га, соняшнику – 5,4 млн га, сої – 1,9 млн га.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики планується засіяти ярої пшениці 190 тис. га, ярого ячменю – 1,7 млн га, кукурудзи на зерно – 4,4 млн га, соняшнику – 5,4 млн га, сої – 1,9 млн га.