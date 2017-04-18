Аграрії засіяли ярими зерновими 2,6 млн га
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сільгоспвиробники станом на 18 квітня посіяли ярих зернових та зернобобових культур на площі 2,6 млн га, що становить 36% від плану, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За інформацією відомства, зокрема, ярої пшениці посіяно 155 тис. га, ярого ячменю – 1,5 млн га, вівса – 192 тис. га, гороху – 372 тис. га
Аграрії посіяли кукурудзи на зерно – 341 тис. га, соняшнику – 1,3 млн га.
У Мінагрополітики також поінформували, що сільгоспвиробники почали посів сої, який проведено на площі 31 тис. га.
Крім того, цукрових буряків посіяно 263 тис. га, або 90% до прогнозу (293 тис. га).
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Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики планується засіяти ярої пшениці 190 тис. га, ярого ячменю – 1,7 млн га, кукурудзи на зерно – 4,4 млн га, соняшнику – 5,4 млн га, сої – 1,9 млн га.
Нагадаємо, за попередніми прогнозами Мінагрополітики планується засіяти ярої пшениці 190 тис. га, ярого ячменю – 1,7 млн га, кукурудзи на зерно – 4,4 млн га, соняшнику – 5,4 млн га, сої – 1,9 млн га.