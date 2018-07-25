Аграрии уже намолотили 20 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сельхозпроизводители на сегодня собрали 20 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 6,3 млн га при средней урожайности 31,9 ц/га, передает УНН со ссылкой сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.
Как сообщили в министерстве, в частности, аграрии собрали озимой пшеницы - 15 млн тонн, яровой пшеницы - 37 тыс. тонн, озимого ячменя - 2,9 млн тонн, ярового ячменя - 1,3 млн тонн.
Также намолочено гороха 541 тыс. тонн, ржи - 67 тыс. тонн, овса - 16 тыс. тонн.
Кроме того, собрано 2,3 млн тонн озимого рапса с 902 тыс. га, 11 тыс. тонн ярового рапса.
Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.
При этом в Укргидрометцентре отмечали, что урожай озимой пшеницы в Украине будет меньше на 8-10% из-за засухи.
Урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.