Аграрии уже намолотили 20 млн тонн зерна

Как сообщили в министерстве, в частности, аграрии собрали озимой пшеницы - 15 млн тонн, яровой пшеницы - 37 тыс. тонн, озимого ячменя - 2,9 млн тонн, ярового ячменя - 1,3 млн тонн.



Также намолочено гороха 541 тыс. тонн, ржи - 67 тыс. тонн, овса - 16 тыс. тонн.



Кроме того, собрано 2,3 млн тонн озимого рапса с 902 тыс. га, 11 тыс. тонн ярового рапса.



Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.



При этом в Укргидрометцентре отмечали, что урожай озимой пшеницы в Украине будет меньше на 8-10% из-за засухи.



Урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.