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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31622 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96045 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121578 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129267 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167889 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152883 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140715 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130402 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180386 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Аграрии уже намолотили 20 млн тонн зерна

Аграрии уже намолотили 20 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

 • 13306 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Сельхозпроизводители на сегодня собрали 20 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 6,3 млн га при средней урожайности 31,9 ц/га, передает УНН со ссылкой сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщили в министерстве, в частности, аграрии собрали озимой пшеницы - 15 млн тонн, яровой пшеницы - 37 тыс. тонн, озимого ячменя - 2,9 млн тонн, ярового ячменя - 1,3 млн тонн.

Также намолочено гороха 541 тыс. тонн, ржи - 67 тыс. тонн, овса - 16 тыс. тонн.

Кроме того, собрано 2,3 млн тонн озимого рапса с 902 тыс. га, 11 тыс. тонн ярового рапса.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.

При этом в Укргидрометцентре отмечали, что урожай озимой пшеницы в Украине будет меньше на 8-10% из-за засухи.

Урожай зерна в Украине по итогам 2017 составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.

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