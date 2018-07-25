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Аграрії вже намолотили 20 млн тонн зерна

Аграрії вже намолотили 20 млн тонн зерна

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Сільгоспвиробники станом на сьогодні зібрали 20 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6,3 млн га при середній врожайності 31,9 ц/га, передає УНН з посиланням повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як поінформували у міністерстві, зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці – 15 млн тонн, ярої пшениці – 37 тис. тонн, озимого ячменю – 2,9 млн тонн, ярого ячменю – 1,3 млн тонн.

Також намолочено гороху 541 тис. тонн, жита - 67 тис. тонн, вівса - 16 тис. тонн.

Крім того, зібрано 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 902 тис. га, 11 тис. тонн ярого ріпаку.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.

При цьому в Укргідрометцентрі зазначали, що урожай озимої пшениці в Україні буде менший на 8-10% через засуху.

Урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році.

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