Аграрії вже намолотили 20 млн тонн зерна

Як поінформували у міністерстві, зокрема, аграрії зібрали озимої пшениці – 15 млн тонн, ярої пшениці – 37 тис. тонн, озимого ячменю – 2,9 млн тонн, ярого ячменю – 1,3 млн тонн.



Також намолочено гороху 541 тис. тонн, жита - 67 тис. тонн, вівса - 16 тис. тонн.



Крім того, зібрано 2,3 млн тонн озимого ріпаку з 902 тис. га, 11 тис. тонн ярого ріпаку.



Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.



При цьому в Укргідрометцентрі зазначали, що урожай озимої пшениці в Україні буде менший на 8-10% через засуху.



Урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році.