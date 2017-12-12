Аграрии выйдут на протест

Речь идет о правке №180, согласно которой с 1 марта 2018 года отменяется НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса, но остается для переработчиков этих культур, в частности крупнейшего экспортера подсолнечного масла "Кернел", который принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Аграрии утверждают, что эта поправка прежде всего повлияет на международную торговлю с ЕС, и не исключено, дестабилизирует эти отношения.

"Ожидаются штрафные санкции и недовольство со стороны иностранных партнеров, поскольку большинство сделок уже заключены. Кроме того, это повлияет на ухудшение отношений с нашим стратегическим партнером - Европейским Союзом, поскольку 90% экспорта рапса шло в ЕС", - отметил генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

Он также отметил, что эта правка означает снижение прибыли для аграриев, которые посеяли рапс.

"Учитывая, что переработанный рапс на мировом рынке не пользуется высоким спросом, мы можем уничтожить отрасль рапса в Украине. За 2-3 года рапс выведут из севооборота, так выращивать его станет невыгодно. Это еще одно доказательство того, что долгосрочное инвестирование в Украину очень рискованно. Несмотря на все эти изменения, одно можем заявить однозначно - мы будем бороться до последнего, это еще не конец", - резюмировал он.