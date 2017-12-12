Аграрії вийдуть на протест
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Українські аграрії обурені ухваленими змінами до Податкового кодексу і Державного бюджету на 2018 рік та готуються до масових протестів. Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради, передає УНН.
Мова йде про правку №180, згідно з якою з 1 березня 2018 року скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку, але залишається для переробників цих культур, зокрема найбільшого експортера соняшникової олії “Кернел”, що належить народному депутату Віталію Хомутинніку.
Аграрії стверджують, що ця поправка перш за все вплине на міжнародну торгівлю з ЄС, і не виключено, дестабілізує ці відносини.
“Очікуються штрафні санкції та незадоволення з боку іноземних партнерів, оскільки більшість угод вже укладені. Крім того, це вплине на погіршення відносин з нашим стратегічним партнером — Європейським Союзом, оскільки 90% експорту ріпаку йшло в ЄС", — зауважив Генеральний директор Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тарас Висоцький.
Він також зазначив, що ця правка означає зниження прибутку для аграріїв, які посіяли ріпак.
“Враховуючи, що перероблений ріпак на світовому ринку не користується високим попитом, ми можемо знищити галузь ріпаку в Україні. За 2-3 роки ріпак виведуть із сівозміни, бо вирощувати його стане невигідно. Це ще один доказ того, що довгострокове інвестування в Україну дуже ризиковане. Зважаючи на всі ці зміни, одне можемо заявити однозначно, ми будемо боротися до останнього, це ще не кінець”, — резюмував він.