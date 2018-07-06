Аграрии намолотили 6,2 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сельхозпроизводители сегодня намолотили 6,2 млн тонн с 2,09 млн га при урожайности 29,6 ц/га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
По информации министерства, в частности, собрано озимой пшеницы - 3,77 млн тонн с 1,26 тыс. га, яровой пшеницы - 4,9 тыс. тонн с 1,9 тыс. га, озимого ячменя - 2,11 млн тонн с 631,5 тыс. га, ярового ячменя - 138,9 тыс. тонн с 73,9 тыс. га.
Также собрано гороха - 171,5 тыс. тонн с 126,8 тыс. га.
Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.