Аграрии намолотили 6,2 млн тонн зерна

По информации министерства, в частности, собрано озимой пшеницы - 3,77 млн тонн с 1,26 тыс. га, яровой пшеницы - 4,9 тыс. тонн с 1,9 тыс. га, озимого ячменя - 2,11 млн тонн с 631,5 тыс. га, ярового ячменя - 138,9 тыс. тонн с 73,9 тыс. га.

Также собрано гороха - 171,5 тыс. тонн с 126,8 тыс. га.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.