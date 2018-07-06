Аграрии намолотили 6,2 млн тонн зерна

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51065 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105707 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127247 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134611 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170441 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153863 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141517 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182246 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
Аграрии намолотили 6,2 млн тонн зерна

Аграрии намолотили 6,2 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

 • 12700 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сельхозпроизводители сегодня намолотили 6,2 млн тонн с 2,09 млн га при урожайности 29,6 ц/га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

По информации министерства, в частности, собрано озимой пшеницы - 3,77 млн тонн с 1,26 тыс. га, яровой пшеницы - 4,9 тыс. тонн с 1,9 тыс. га, озимого ячменя - 2,11 млн тонн с 631,5 тыс. га, ярового ячменя - 138,9 тыс. тонн с 73,9 тыс. га.

Также собрано гороха - 171,5 тыс. тонн с 126,8 тыс. га.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.

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