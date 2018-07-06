Аграрії намолотили 6,2 млн тонн зерна

За інформацією міністерства, зокрема, зібрано озимої пшениці - 3,77 млн тонн з 1,26 тис. га, ярої пшениці – 4,9 тис. тонн з 1,9 тис. га, озимого ячменю – 2,11 млн тонн з 631,5 тис. га, ярого ячменю - 138,9 тис. тонн з 73,9 тис. га.

Також зібрано гороху – 171,5 тис. тонн з 126,8 тис. га.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.