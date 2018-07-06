Аграрії намолотили 6,2 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сільгоспвиробники на сьогодні намолотили 6,2 млн тонн з 2,09 млн га при врожайності 29,6 ц/га. Про це повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.
За інформацією міністерства, зокрема, зібрано озимої пшениці - 3,77 млн тонн з 1,26 тис. га, ярої пшениці – 4,9 тис. тонн з 1,9 тис. га, озимого ячменю – 2,11 млн тонн з 631,5 тис. га, ярого ячменю - 138,9 тис. тонн з 73,9 тис. га.
Також зібрано гороху – 171,5 тис. тонн з 126,8 тис. га.
Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.