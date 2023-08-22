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Agile Spirit 2023: международные учения стран НАТО и партнеров начались в Грузии

Agile Spirit 2023: международные учения стран НАТО и партнеров начались в Грузии

Киев • УНН

 • 760897 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Международные учения Agile Spirit 2023 начались на этой неделе в Грузии. В учениях принимают участие до 3,6 тыс военнослужащих из 22 стран НАТО и стран-партнеров, передает УНН со ссылкой на NewsGeorgia.

Детали

В Грузии начались международные военные учения Agile Spirit 2023. В них принимают участие до 3600 военнослужащих из 22 стран НАТО и стран-партнеров.

Целью учений является совместная отработка задач в смоделированной боевой обстановке. В учениях задействованы многонациональная дивизия - Юго-Восток (MND-SE), бригада Литва-Польша-Украина (LITPOLUKR Brigade) и Многонациональный батальон военной полиции НАТО (MNMPBAT NATO).

Сценарии учений включают имитацию вторжения на территорию Турции, полевые учения с боевой стрельбой, совместные операции спецназа и военных медиков.

Зона учений Agile Spirit 2023 включает как восточную, так и западную Грузию. Часть задач будет отрабатываться в акватории Поти, вместе с береговой охраной. Учения продлятся до 1 сентября.

В учениях принимают участие: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония.

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