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Agile Spirit 2023: міжнародні навчання країн НАТО та партнерів розпочалися в Грузії

Agile Spirit 2023: міжнародні навчання країн НАТО та партнерів розпочалися в Грузії

Київ • УНН

 • 760903 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міжнародні навчання Agile Spirit 2023 розпочалися цього тижня в Грузії. У навчаннях беруть участь до 3,6 тис військовослужбовців з 22 країн НАТО та країн-партнерів, передає УНН із посиланням на NewsGeorgia.

Деталі

У Грузії розпочалися міжнародні військові навчання Agile Spirit 2023. У них беруть участь до 3600 військовослужбовців з 22 країн НАТО та країн-партнерів.

Метою навчань є спільне відпрацювання завдань у змодельованій бойовій обстановці. У навчаннях задіяні багатонаціональна дивізія - Південний Схід (MND-SE), бригада Литва-Польща-Україна (LITPOLUKR Brigade) та Багатонаціональний батальйон військової поліції НАТО (MNMPBAT NATO).

Сценарії навчань включають імітацію вторгнення на територію Туреччини, польові навчання з бойовою стріляниною, спільні операції спецназу та військових медиків.

Зона навчань Agile Spirit 2023 включає як східну, так і західну Грузію. Частина завдань відпрацьовуватиметься в акваторії Поті, разом із береговою охороною. Навчання триватимуть до 1 вересня.

У навчаннях беруть участь: Грузія, США, Туреччина, Великобританія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Йорданія, Латвія, Литва, Молдова, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія та Японія.

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