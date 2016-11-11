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15 марта, 19:03 • 111324 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155479 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108945 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103612 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Афины готовятся к встрече с президентом Б.Обамой

Афины готовятся к встрече с президентом Б.Обамой

Киев • УНН

 • 9570 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Будущий 15 и 16 ноября визит президента США Барака Обамы в Афины является событием огромного значения как для Греции, так и для всей Европы, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Так, в Афинах Б.Обаму называют одним из современных прогрессивных политиков.

Также на следующей неделе президент Б.Обама отправится в европейское турне, в ходе которого посетит Грецию и Германию, а затем направится в Перу, где будет проходить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Стоит добавить, что это четвертый за всю историю и первый за 17 лет визит президента США в Грецию.

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Отмечается, что в рамках путешествия Б.Обама встретится с президентом Греции Прокописом Павлопулосом и премьер-министром Алексисом Ципрасом, пройдут переговоры между правительственными делегациями.

В центре внимания визита, будут проблемы сокращения греческого долга, экономическая программа греческого правительства, кипрский вопрос и миграционный кризис. В повестке дня также американские инвестиции в Греции.

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