Афіни готуються до зустрічі з президентом Б.Обамою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Майбутній 15 і 16 листопада візит президента США Барака Обами в Афіни є подією величезного значення як для Греції, так і для всієї Європи, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
Так, в Афінах Б.Обаму називають одним із сучасних прогресивних політиків.
Також наступного тижня президент Б.Обама відправиться в європейське турне, в ході якого відвідає Грецію і Німеччину, а потім попрямує в Перу, де проходитиме саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Варто додати, що це четвертий за всю історію і перший за 17 років візит президента США до Греції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Б.Обама назвав пріоритет своєї діяльності на наступні два місяці
Зазначається, що в рамках подорожі Б.Обама зустрінеться з президентом Греції Прокопісом Павлопулосом і прем’єр-міністром Алексісом Ціпрасом, пройдуть переговори між урядовими делегаціями.
У центрі уваги візиту, будуть проблеми скорочення грецького боргу, економічна програма грецького уряду, кіпрське питання і міграційний криза. У порядку денному також американські інвестиції в Греції.